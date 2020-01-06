Почти трети жителей Карелии надоело смотреть «Иронию судьбы»

59% жителей Карелии следуют новогодним традициям («Ирония судьбы», салат «Оливье», шампанское). К такому выводу пришли исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана», которые опросили 1 000 респондентов и выяснили, следуют ли жители Карелии новогодним традициям.

Трудно остаться равнодушным к новогоднему настроению, когда все вокруг нарезают оливье, открывают шампанское и включают «Иронию судьбы». «Что тут сказать, Новый год не Новый год без наших любимых традиций», – заключила одна из опрошенных Надежда.

28% респондентов, напротив, не следуют праздничным традициям и предпочитают провести Новый год немного иначе. От неоднократного повторения одних и тех же действий, пусть даже создающих особую атмосферу, можно устать. «Я люблю хорошие новогодние привычки, но сам в этот раз от них воздержусь», – комментирует ответ Вячеслав.

Оставшиеся участники опроса не дали однозначного ответа. Они могут посмотреть и «Иронию судьбы», и новый новогодний фильм, приготовить и оливье, и цезарь.