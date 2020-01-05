Семье погорельцев из города Лахденпохья требуется помощь

Сегодня на юге Карелии произошел пожар в деревянном доме, который оставил без крова целую семью, сообщает паблик «Лахденпохья-НАВСЕГДА».

Как мы писали ранее, сигнал о возгорании на улице Ленина в поселке Куликово Лахденпохского района Карелии поступил пожарным в 00:35 в воскресенье, 5 января. Для борьбы с огнем привлекались пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района (9 чел., 3 ед. техники). В 01:55 пожар ликвидирован.

По информации паблика в социальных сетях, у людей выгорела квартира в деревянном доме. В огне сгорели вещи, в том числе одежда и документы.

В одежде нуждаются трое детей, все парни. Одному – 3 года, второму – 4 года, а третьему – 12 лет. Также нужна помощь родителям. Мужчины – 42 размер ноги, рост около 160 см. Женщина – 37 размер ноги, рост около 160 см. Оба имеют худощавое телосложение. Также семья не откажется от мыльных и других принадлежностей необходимых для жизни вещей.

Сейчас дети и взрослые временно проживают у родственников в поселке Раухала. Телефон для всех вопросов: 8(921)-455-28-48.

Кроме того, сегодня в Лахденпохье произошел еще один пожар.

«В 11:32 пожарно-спасательное подразделение Лахденпохского района (14 чел., 3 ед. техники) привлекалось для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Лахденпохский район, г. Лахденпохья, ул. Советская д.49Б. В 12:55 пожар ликвидировали»,

– говорится в сводке МЧС по РК.

Добавим, что в ночь с 4 на 5 января в поселке Бочилово Пудожского района Карелии на пожаре погибло 4 человека. Карельский следком возбудил уголовное дело.

Фото с паблика «Лахденпохья-НАВСЕГДА»