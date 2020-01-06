В Соборе Александра Невского в Рождество проведут бесплатную экскурсию

7 января в 14.30, в праздник Рождества Христова, состоится экскурсия в Кафедральный собор Александра Невского в Петрозаводске. Об этом сообщает паблик храма в соцсети «ВКонтакте».

В ходе экскурсии вы узнаете: об устройстве храма, предназначении некоторых церковных предметов, истории собора А. Невского и православия в Карелии, о наиболее известных карельских святых.

Экскурсия бесплатная, длительность – 40 минут. Предварительная запись не требуется.

Проведет экскурсию алтарник собора Александр Тихонов.