Петрозаводчан приглашают к участию в зимнем карнавале

Городской дом культуры приглашает петрозаводчан стать участниками карнавала «Сто символов Карелии». Традиционное праздничное шествие пройдет в рамках Международного зимнего фестиваля «Гиперборея-2020», сообщает пресс-центр городской администрации.

К шествию могут присоединиться образовательные организации, предприятия, учреждения всех форм собственности, творческие профессиональные и любительские коллективы, национально-культурные объединения.

Колонны оценит профессиональное жюри. Среди критериев – образное раскрытие темы, привлекательность и оригинальность оформления, костюмы, а также динамичность – музыка, песни, танцы, перестроения и интерактив со зрителями.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 8 февраля на центральной сценической площадке Международного зимнего фестиваля «Гиперборея-2020».

Заявки на участие в карнавальном шествии принимаются до 1 февраля по адресу: пл. Кирова, 1. Телефон для справок: 76-61-29; адрес электронной почты: tema_sa@mail.ru

Подробности, положение о проведении карнавального шествия и форму заявки на участие можно найти на сайте Городского дома культуры.