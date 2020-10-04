04 октября 2020, 15:56
Происшествия

Женщина на мотоцикле жестко протаранила автомобиль на встречке

Еще одно ужасное ДТП в Петрозаводске  было зафиксировано сегодня камерой наблюдения Сампо.Ру

В информации пресс-службы ГИБДД Карелии сообщается, что сегодня около часа дня на перекрёстке пр. Ленина и ул. Пушкинская 53-летняя водитель мотоцикла «Сузуки» не справилась с управлением. При повороте на Пушкинскую она выехала на встречную полосу и совершила жесткое столкновение с автомобилем «Фольксваген транспортёр». Все это произошло к тому же в зоне пешеходного перехода, который в тот момент, к счастью, был пуст.

Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

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Карелия
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