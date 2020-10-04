Дети влетели под автомобиль в Петрозаводске

Сегодня в 10.38 произошло серьезное ДТП в Петрозаводске. На перекрестке К. Маркса – Куйбышева его зафиксировала камера наблюдения Сампо.Ру.

Водитель автомобиля Тойота, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на двух детей-пешеходов. Дети 6 и 7 лет почему-то оказались предоставленными сами себе, Взявшись за руки, они неожиданно выбежали наискосок, на перекресток дорог. При этом они оказались в «мертвой зоне» для водителя «Тойоты».

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка. Дети доставлены для оказания медицинской помощи в детскую республиканскую больницу.