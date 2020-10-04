В утреннем ДТП в Костомукше пострадали два человека

3 октября в 6:40 утра в Костомукше на ул. Строителей 40-летний водитель Ваз-2115 совершил наезд на пешеходов, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Уточняется, что пешеходы шли по краю проезжей части в попутном направлении с автомобилем.

В ДТП пострадали 41-летний мужчина и 29-летняя женщина. Им назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: пресс-служба ГИБДД Карелии