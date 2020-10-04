Рекорд скорости на трассе «Кола» зафиксировали сотрудники ГИБДД

Безбашенные водители продолжают бить рекорды на трассе «Кола». На дороге ведут контроль дорожной обстановки сотрудники спецвзвода Госавтоинспекции Карелии, сообщает пресс-служба ГИБДД.

В частности, накануне был остановлен водитель автомобиля «Cadillac Escalade», который превысил скорость на 62 км/ч.

Прибор зафиксировал скорость 152 км/ч при разрешённой максимальной скорости 90 км/ч.

Полицейские измеряют скорость движения автотранспорта с использованием мобильного устройства «Визир 2М», которое способно также фиксировать выезд на встречную полосу.

Также в с. Кончезеро (Кондопожский район) инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем «Тойота» 45-летнего водителя в состоянии опьянения. Нарушитель ожидает суд, в соответствии с ч. 1. 12.8 КоАП РФ ему грозит лишение водительских прав и крупный штраф.