Уроженка Карелии едва не стала жертвой беззубого насильника

22-летняя уроженка Карелии сообщила в полицию Санкт-Петербурга о попытке изнасилования. Молодая женщина натерпелась страху из-за того, что решилась выпить с малознакомым мужчиной в безлюдном месте.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники, преступление было совершено 2 октября вечером. Уроженка Карелии позвонила в полицию и рассказала, что полчаса назад ее пытался изнасиловать малознакомый мужчина по имени Артем, с которым она находилась на пляже Финского залива.

- Со слов девушки, она выпивала с малознакомым мужчиной на пляже. В какой-то момент собутыльник набросился на нее, повалил на землю и начал стягивать колготки и трусы, чтобы изнасиловать, – сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Девушка смогла отбиться и сбежать. Она описала нападавшего. Это мужчина лет 36, у него большой шрам над верхней губой и два шрама на лбу. Также у него нет трех передних зубов. Мужчина был одет в рабочий комбинезон и сине-оранжевую куртку, а также сапоги до колен.

Девушка отметила, что при знакомстве насильник оставил ей свой номер телефона. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого.