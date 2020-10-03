220 тысяч рублей выманили интернет-мошенники у трех жителей Карелии

Более 220 тысяч рублей получили аферисты от трех жителей Карелии. Мужчины – двое из Медвежьегорского района, один из Кондопоги – были неосторожны при совершении сделок через интернет.

Так, один из мужчин, 50-летний житель Медвежьегорского района, потерял 31 тысячу рублей при попытке купить морозильные камеры. Как сообщает МВД Карелии, потерпевший нашел интернет-магазин, который предлагал различные товары по ценам на 20-40% ниже обычных. Примечательно, что никаких реквизитов о том, кому он принадлежит, не было. Зато отзывы содержали сплошные похвалы. Решив приобрести здесь морозильные камеры, житель Карелии перевел более 31000 рублей и стал ждать. Но товар не был доставлен в срок, а связь с сайтом оказалась потеряна. В полиции отмечают, что интернет переполнен негативными откликами именно об этом ресурсе, доменное имя которого было зарегистрировано буквально в начале сентября.

Другой житель Медвежьегорска, 30-летний любитель профессиональной аудиотехники, нашел на популярном сайте объявление о продаже музыкальной колонки. Поверив продавцу, он до получения товара перевел ему более 32000 рублей. Тот исчез. Попытки обратиться в банк и заблокировать перевод результата не дали.

Больше всего из этой троицы пострадал житель Кондопоги. 68-летний мужчина разместил в сети объявление о продаже колесных дисков. Продавцу позвонил неизвестный, который выведал у пенсионера данные банковской карты. В итоге тот лишился более 158 тысяч рублей.

По всем фактам проводятся доследственные проверки. Полиция предупреждает: если вы продаете что-либо через интернет, заранее продумайте, как безопаснее для вас покупатели проведут расчеты. В большинстве случаев покупатели могут перевести оплату, зная лишь номер вашего телефона (он указан на сайте), либо наличностью при личной встрече. Если же вы что-либо покупаете – не расставайтесь со своими сбережениями до получения товара.