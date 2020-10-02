Автомобиль снес светофор на железнодорожном переезде в Петрозаводске

Легковой автомобиль угодил сегодня вечером в аварию на Сулажгорском железнодорожном переезде. Дорожный инцидент произошел 2 октября в 16:00 на улице Новосулажгорская, у дома №1, в Петрозаводске. Автомобиль направлялся по Новосулажгорской в сторону центра.

По одной из версий, автомобилист мог отвлечься, в результате чего машина выехала за пределы дорожного полотна и сбила железнодорожный светофор, передает dtpptz.ru.

Обошлось без жертв, хотя автомобиль и светофор получили механические повреждения.

Фото: dtpptz.ru, Александр Рогаткин