02 октября 2020, 20:46
Юный мотоциклист без прав попался ГИБДД на севере Карелии
Несовершеннолетнему водителю пит-байка грозит штраф
В минувший четверг, 1 октября, инспекторы ГИБДД остановили подростка, разъезжавшего на питбайке в Костомукше. У 17-летнего юноши не было прав на управление мини-мотоциклом.
Как сообщает газета «Новости Костомукши», юного мотоциклиста передали родителям, проводится административное расследование.
Нарушителю грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Фото: bizbi.ru