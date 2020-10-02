Юный мотоциклист без прав попался ГИБДД на севере Карелии

В минувший четверг, 1 октября, инспекторы ГИБДД остановили подростка, разъезжавшего на питбайке в Костомукше. У 17-летнего юноши не было прав на управление мини-мотоциклом.

Как сообщает газета «Новости Костомукши», юного мотоциклиста передали родителям, проводится административное расследование.

Нарушителю грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.​

Фото: bizbi.ru