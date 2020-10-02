Работодатель незаконно уволил двух сотрудниц, находившихся в отпуске

Руководство муниципального учреждения в Кондопожском районе уволило двух женщин, находившихся в отпуске, по сокращению численности штата.

Такие действия со стороны работодателя нарушили Трудовой кодекс РФ, где четко указано, что увольнение работника по инициативе работодателя в период пребывания сотрудника в отпуске не допускается. Женщинам пришлось идти в суд для восстановления своих трудовых прав.

В результате суд признал, что женщин уволили незаконно, и постановил восстановить их на работе, сообщили в прокуратуре. Также работодатель должен будет оплатить женщинам вынужденные прогулы и возместить компенсацию морального вреда.