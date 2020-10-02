02 октября 2020, 18:16
Автомобиль угодил в ДТП, съехав в кювет на Шуйском шоссе
Для ликвидации последствий дорожного инцидента привлекались пожарные Прионежского района
Сегодня, 2 октября, автомобиль съехал в кювет на Шуйском шоссе в Прионежском районе. Вызов поступил к спасателям в 15:05. На место ДТП отправились четыре спасателя Прионежского района.
Информация о пострадавших еще уточняется.
В МЧС напомнили телефоны на случай чрезвычайной ситуации: «01» (с сотовых телефонов – 101,112), также действует единый телефон доверия (88142) 79-99-99.