Автомобиль угодил в ДТП, съехав в кювет на Шуйском шоссе

Сегодня, 2 октября, автомобиль съехал в кювет на Шуйском шоссе в Прионежском районе. Вызов поступил к спасателям в 15:05. На место ДТП отправились четыре спасателя Прионежского района.

Информация о пострадавших еще уточняется.

В МЧС напомнили телефоны на случай чрезвычайной ситуации: «01» (с сотовых телефонов – 101,112), также действует единый телефон доверия (88142) 79-99-99.