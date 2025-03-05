Женщина лишилась 250 тысяч рублей после череды звонков неизвестных

Мошенники провернули один и тот же сценарий и без особого труда «заработали» на доверчивых жительницах Карелии почти полмиллиона рублей. 52-летняя и 32-летняя женщины обратились с заявлениями в полицию.

Одной из них аферисты настойчиво названивали под видом представителей Росфинмониторинга, Роскомнадзора и ФСБ. Ее убедили, что жулики завладели ее персональными данными и готовятся перевести деньги неким злодеям. Ей предложили вариант для разрешения столь стрессовой ситуации – срочно снять свои деньги и положить их на «специальный счет». Женщине обещали, что деньги в этом случае будут под защитой и обязательно вернутся. В итоге она перевела жуликам 250 тысяч своих накоплений, рассказали в полиции.

Другой потерпевшей лже-сотрудники Роскомнадзора и полиции тоже рекомендовали спасать деньги. Женщина перевела 240 тысяч накоплений.

В одном случае полиция завела уголовное дело, в другом проводится проверка.