Пассажир стал жертвой преступления на вокзале в Карелии

В Медвежьегорске перед судом предстанет 64-летний местный житель. Пенсионер обвиняется в краже мобильного телефона, сообщает пресс-служба транспортной полиции по Северо-Западу.

По данным ведомства, в один из дней к стражам порядка на вокзале Медвежьегорска обратился 37-летний житель Кемского района. Он рассказал, что остался без мобильника. Выяснилось, что мужчина ждал поезд в зале ожидания, когда к нему подошел неизвестный и попросил подключить телефон в розетку для подзарядки. Пожилой человек объяснил, что у него дома за неуплату отключили электричество, поэтому он ходит заряжать гаджет на вокзал.

Новые знакомые быстро нашли общий язык и начали употреблять спиртные напитки. Когда молодой мужчина уснул, его новый приятель обыскал пассажира, вытащил у него из кармана мобильник стоимостью 9000 рублей и скрылся. Однако его задержали через пару дней, когда он снова пришел на вокзал заряжать гаджет.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Пенсионеру грозит до пяти лет лишения свободы. Его судьбу решит суд.