Буйный пассажир умер после драки с кондуктором троллейбуса

В троллейбусе в Петербурге скончался пассажир. Его кончине предшествовала потасовка с пожилым кондуктором. теперь в случившемся разбираются следователи.

ЧП произошло вечером 4 марта в троллейбусе №32. В городской транспорт зашел 55-летний мужчина. По информации издания 47news.ru, петербуржец стал колотить по стеклам, а потом напал на 72-летнего кондуктора. Тот дал отпор.

Пенсионер повалил буйного пассажира на пол и надавил, чтобы тот не вырывался. Но через какое-то время пассажир перестал дышать. На место инцидента выезжали правоохранители и скорая помощь. Пассажир умер. Кондуктора отвезли в спецприемник. В случившемся разбирается петербургский Следком.