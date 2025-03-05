Два автомобиля жестко столкнулись у вокзала в Петрозаводске

Вечером 4 марта в самом центре Петрозаводска произошло жесткое ДТП. У железнодорожного вокзала столкнулись два автомобиля, инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось на площади Гагарина в 20:44. На кадрах видно, как легковой автомобиль пытался выполнить левый поворот на улицу Красноармейскую и попал под удар другой машины. Одно из транспортных средств выполняло маневр на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия транспортные средства получили механические повреждения. Неизвестно, есть ли пострадавшие. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. Обстоятельства инцидента устанавливаются.