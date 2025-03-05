Мощный пожар полыхал ночью в Петрозаводске

Сегодня в час ночи на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о том, что в Ветеринарном переулке видны языки мощного пламени. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Когда пожарные прибыли к месту вызова, было установлено, что горит деревянная бытовка, обитая железом, и огонь чувствовал себя полноправным хозяином в строении. Специалистам потребовалось порядка десяти минут, чтобы сбить пламя, после чего пожар был ликвидирован полностью.

В результате огненного инцидента бытовка была значительно повреждена огнем.

По какой причине произошел этот ночной пожар, теперь предстоит выяснить специалистам.

Напомним, вечером во вторник в Петрозаводске вспыхнул пожар в девятиэтажном доме на Карельском проспекте. Людей пришлось спасать из горящего здания.