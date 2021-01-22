Женщина, курившая в самолете, оплатит посадку лайнера в Петрозаводске

Авиакомпания "Победа" через суд взыскала с мурманчанки убытки за вынужденную посадку самолета в аэропорту Петрозаводска, сообщает «Интрфакс».

Самолет авиакомпании "Победа" выполнял рейс Мурманск-Москва, когда одна из пассажирок в нарушение правил нахождения на борту закурила в туалете самолета.

В результате командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку на ближайший запасной аэродром в Петрозаводске. После приземления сотрудники полиции сняли нарушительницу с рейса. За курение на борту женщина была оштрафована на 500 рублей.

В связи с противоправными действиями ответчика истец понес убытки, выразившиеся в расходах, связанных с совершением вынужденной посадки, в размере 212 тыс. 966 рублей 48 копеек,

- говорится в сообщении.

Такая сумма сложилась из стоимости дополнительного расхода топлива из-за отклонения от маршрута и вынужденной посадки, аэропортовых сборов, наземного обслуживания и других дополнительных расходов.

Решением суда указанная сумма взыскана с ответчицы, которая была не согласна с предъявленными требованиями. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

«Петрозаводск говорит» писал об этом инциденте. Напомним, что помимо прочего, 35-летняя пассажирка рейса «Мурманск-Москва» стала фигуранткой уголовного дела о публичном оскорблении полицейского. транспортная полиция опубликовала девятиминутную видеозапись задержания и последовавшего досмотра дебоширки, на которую пришлось надеть наручники.

Фото - скриншот с видео.