ГИБДД установила личность сбитого экскаватором мужчины

Личность пострадавшего на пешеходном переходе на проспекте Невского мужчины удалось установить спустя чуть больше недели. Об этом сегодня вечером сообщили в Госавтоинспекции.

«Сосед по общежитию опознал пострадавшего. Им оказался 54 - летний петрозаводчанин»,

- сказано в сообщении ведомства.

Напомним, 14 января мужчину сбил экскаватор «Хитачи». Пешеход получил травмы, был госпитализирован в нейрохирургическое отделение БСМП. Личность пострадавшего установить сразу не удалось. ГИБДД опубликовала фотографию предполагаемой жертвы автонаезда и попросила петрозаводчан, узнавших пешехода, обращаться к ним. (фото vk.com и dtpptz.ru)