22 января 2021, 17:45
ГИБДД установила личность сбитого экскаватором мужчины
Жертву автонаезда на проспекте Невского опознал сосед
Личность пострадавшего на пешеходном переходе на проспекте Невского мужчины удалось установить спустя чуть больше недели. Об этом сегодня вечером сообщили в Госавтоинспекции.
«Сосед по общежитию опознал пострадавшего. Им оказался 54 - летний петрозаводчанин»,
- сказано в сообщении ведомства.
Напомним, 14 января мужчину сбил экскаватор «Хитачи». Пешеход получил травмы, был госпитализирован в нейрохирургическое отделение БСМП. Личность пострадавшего установить сразу не удалось. ГИБДД опубликовала фотографию предполагаемой жертвы автонаезда и попросила петрозаводчан, узнавших пешехода, обращаться к ним. (фото vk.com и dtpptz.ru)