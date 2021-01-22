В Суоярви убили пожилую женщину и ее сына

57-летнего мужчину обвинили в убийстве пенсионерки и ее сына. Преступление было совершено 19 января в Суоярви.

Как предполагают следователи, мужчина пришел домой к своим знакомым 74-летней женщине и ее 38-летнему сыну.

Произошел конфликт. Гость ножом причинил женщине и мужчине множественные колото-резаные ранения, сообщает СУ СК. Мать с сыном скончались на месте. Гость скрылся. Оперативникам удалось его задержать. Мужчину заключили под стражу. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали о гибели женщины в Суоярви при загадочных обстоятельствах. В двухэтажном деревянном доме поздним вечером 19 января возник пожар. Очевидцы потушили огонь до приезда спасателей. В квартире было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. (фото radiokp.ru)