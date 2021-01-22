В Карелии суд отправил любителя пьяной езды в колонию строгого режима

Молодой житель Карелии расстался со свободой после того, как повторно сел за руль в нетрезвом виде.

В Беломорском районе утром 18 октября сотрудники ДПС отстранили от управления 26-летнего пьяного молодого человека. Автомобилист отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

В суде молодой беломорчанин вину признал, сообщили в прокуратуре. При определении наказания суд учел, что у молодого человека есть пять непогашенных судимостей за аналогичные проступки, а новое нарушение было совершено в период условного осуждения.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год 2 месяца в колонии строгого режима. Также ему в течение трех лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Молодого человека взяли под стражу в зале суда. (фото legal.report)