На жительницу Заполярья завели уголовное дело после дебоша в самолете

35-летняя пассажирка рейса «Мурманск-Москва» стала фигуранткой уголовного дела о публичном оскорблении полицейского. Об этом сообщает Мурманский следственный отдел на транспорте.

Напомним, вечером 13 июля лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту столицы Карелии из-за женщины, которая дважды курила в туалете самолета и не реагировала на замечания команды. В итоге пассажирку сняли с рейса. Женщина грубо выражалась в адрес стражей порядка и даже попыталась применить силу в отношении одного из них. Процесс задержания и досмотр пассажирки были запечатлены на видео, которое опубликовала транспортная полиция.

По сообщению следователей, пассажирка судна «Боинг-737» была в состоянии алкогольного опьянения. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему. В отношении жительницы Мурманска также заведены административные производства за курение на борту.