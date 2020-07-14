Раскрыты подробности вынужденной посадки самолета в Петрозаводске

В Петрозаводске сотрудники транспортной полиции открыли административное производство в отношении 35-летней женщины, из-за которой вынужденно сел самолет, летевший из Мурманска в Москву. На борту лайнера находились 174 пассажира. В пресс-службе ведомства рассказали, что произошло на борту.

По информации силовиков, командир воздушного судна принял решение сесть в Петрозаводске из-за того, что одна из пассажирок дважды курила в туалете самолета и никак не реагировала на замечания команды. В 21:30 судно совершило посадку в аэропорту Петрозаводска, к нему прибыл наряд полиции, который снял нарушительницу с рейса.

Пассажирка была доставлена в отделение полиции. Она грубо выражалась в адрес стражей порядка и попыталась применить силу в отношении одного из них. Правоохранители направили в следственные органы материалы для возбуждения против женщины уголовных дел за применение силы и оскорбление представителей власти.

Выяснилось, что дебоширка ранее уже неоднократно наказывалась за курение и распитие алкоголя в неположенных местах.

После дозаправки в 22:52 самолет вылетел в Москву.