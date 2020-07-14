40-летняя женщина пострадала в ДТП в Карелии

ДТП с пострадавшим произошло в минувший понедельник, 13 июля, возле дома №69 на улице Ленина в Пудоже, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«В 17:00 водитель, 39-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ при повороте налево не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем Ниссан. В результате ДТП пострадала 40-летняя пассажирка Ниссана, пострадавшей оказана медицинская помощь»,

– говорится в сообщении дорожной полиции.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть предельно внимательными за рулем, выбирать безопасную скорость движения и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.