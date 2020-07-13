Летевший в Москву самолет сел в Петрозаводске из-за ЧП на борту

Самолет, совершавший перелет из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в столице Карелии. Лайнер вынужден был сесть в Петрозаводске из-за дебошира на борту и угрозы безопасности полета.

По сообщению ТАСС, женщина намеренно нарушила правила безопасности и дважды закурила, несмотря на запрет. На борту сработал датчик дыма. Командир принял решение о вынужденной посадке, чтобы убедиться в отсутствии угрозы возгорания. В Петрозаводске женщину-нарушителя ожидают сотрудники полиции.

Официальный представитель авиакомпании подтвердил изданию вынужденную посадку. В компании сожалеют о неудобствах. Также лоукостер планирует взыскать расходы на вынужденную посадку с дебошира.