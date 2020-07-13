Жительницу Карелии будут судить за высказывания в Интернете

Женщину обвиняют в размещении в Интернете сообщений экстремистского характера. При этом обвиняемая ранее привлекалась к «административке» за размещение в сети текстов экстремистского содержания.

По версии следователей, женщина разместила на одном из сайтов текст, в котором содержались высказывания уничижительного характера по отношению к представителям определенной национальности. Эти высказывания, по версии следователей, «являются источником возбуждения ненависти, вражды, унижения достоинства человека, группы лиц по признакам национальности».

Решение о наказании примет суд. По сообщению СУ СК, наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишение свободы на срок до пяти лет.