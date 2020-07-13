Три пьяные женщины катались по дорогам Карелии

Пьяных водителей не пугают ни крупные штрафы, ни лишение прав. Мужчины и женщины продолжают нарушать ПДД и представлять реальную угрозу не только для себя, но и других участников дорожного движения в Карелии.

Так, в минувшее воскресенье в Кемском районе инспекторы остановили автомоибили «Киа Спортейдж» и УАЗ «Патриот». За рулем находились нетрезвые мужчины. Им грозит административное наказание.

Поздним вечером 12 июля в Питкяранте был остановлен автомобиль «Рено Логан», за рулем которого находилась 46-летняя женщина в состоянии опьянения. По сообщению ГИБДД Карелии, показатели прибора алкотестера превысили 1,9 мг/л. Кроме того еще две пьяные женщины в минувшие выходные были отстранены от управления в Сегежском и Лоухском районах.



Всего за прошедшую неделю инспекторы отстранили от управления 58 водителей, которые находились в состоянии опьянения. 8 водителей, имеющих характерные признаки опьянения, отказались от прохождения освидетельствования. 18 водителей сели за руль пьяными, не имея прав. Пятеро повторно управляли в состоянии опьянения, им предстоит понести уголовную ответственность.