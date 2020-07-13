Мужчину обвинили в убийстве собутыльника в Карелии

В Карелии 33-летнего мужчину обвинили в убийстве. По версии карельского Следкома события разворачивались так.

В июне мужчина выпивал в компании знакомых в Кондопоге. Подвыпивший мужчина поссорился с одним из приятелей и «причинил ему ножом множественные колото-резаные ранения». После разборки он вывез тело жертвы в лес, а сам скрылся с места происшествия. Однако он был задержан.

В настоящее время мужчина находится под стражей. По делу проводятся следственные действия, обстоятельства устанавливаются. Наказание за убийство предусмотрено в виде лишения свободы до 15 лет.