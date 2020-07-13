Жителя Карелии осудили условно за избиение жены

В Лахденпохском районе 38-летнего мужчину осудили за избиение жены и угрозу убийством. Инцидент произошел в январе 2020 года.

По сообщению прокуратуры, мужчина поссорился с женой и не менее четырех раз ударил ее кулаком. Через несколько дней пьяный мужчина снова распустил руки, ударив женщину не менее пяти раз кулаком в лицо, голову и тело, а также один раз ногой по бедру. Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за побои. Тогда он отделался штрафом в пять тысяч рублей.

Кроме того, мужчина с ножом в руке пригрозил жене убийством. Женщина восприняла слова, как реальную угрозу. В суде мужчина свою вину признал и раскаялся. По совокупности преступлений Лахденпохский районный суд назначил ему наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.