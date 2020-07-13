Сиделка украла сбережения пенсионерки, пока та была в больнице

Жертвой нечестной на руку наемной работницы стала 68-летняя петрозаводчанка. У одинокой пенсионерки из квартиры исчезла сберкнижка и 28 тысяч рублей. Подробности кражи рассказали в полиции.

В один из дней к ней пришла сиделка и обнаружила, что женщине плохо. Пенсионерку экстренно госпитализировали. От родственницы женщина узнала, что из ее квартиры пропали деньги.

В разговоре с полицейскими 47-летняя сиделка созналась в краже. Когда пенсионерку увезли на скорой, работница осталась в чужом доме одна. В шкафу женщина обнаружила деньги и сберкнижку. Как предполагают в полиции, женщина пыталась снять со сберкнижки деньги, но не смогла. Похищенные деньги фигурантка уголовного дела потратила.