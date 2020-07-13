Молодому водителю грозит уголовная ответственность за пьяную езду

20-летний молодой человек решил с друзьями съездить за морошкой на машине. Только перед поездкой в лес компания выпила, в том числе и сам водитель. Такую версию рассказал сотрудникам дорожной полиции остановленный за рулем автомобиля ВАЗ-2199 молодой человек. Об этом сегодня сообщает «Полиция Беломорска».

12 июля в 15:18 в деревне Растьнаволок Беломорского района сотрудники ГИБДД отстранили 20-летнего водителя от руля.

При проверке водителя также было установлено, что ранее молодой человек неоднократно привлекался за езду в нетрезвом виде. В его действиях инспекторы усмотрели признаки уголовного преступления.

За нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, предусмотрен штраф в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.