Женщина купила одеяло и нашла в нем крупную сумму

В Великобритании женщина купила одеяло в благотворительном магазине и нашла в нем тысячу фунтов стерлингов. Об этом пишет Liverpool Echo.

Британка рассказала, что они с сестрой периодически вместе ходят в благотворительные магазины. В один из таких походов она нашла среди товаров подержанное стеганое одеяло в стиле пэчворк, которое она сразу же купила.

После того, как женщина принесла покупку домой, обновка какое-то время стояла в пакете. Перед использованием одеяла британка решила его постирать и проверила наличие ярлыков, на которых написаны рекомендации по температуре стирки. В процессе поиска ярлыка британка обнаружила, что на одном конце одеяло топорщилось больше. Тогда она решила сделать небольшой разрез и проверить, что находится внутри.

Выяснилось, что в одеяло были зашиты купюры по 50 фунтов стерлингов общей суммой примерно на тысячу фунтов стерлингов. Женщина оказалась перед дилеммой: вернуть деньги в магазин и таким образом пожертвовать их на благотворительность, или оставить их себе и потратить в предстоящем отпуске.

Пользователи сети, которые прочитали историю британки, разделились во мнениях: одни посоветовали оставить деньги себе, другие - разделить сумму пополам и отдать одну часть в магазин, а другую оставить себе. Фото pixabay.com/tvjoern