Собака прыгнула хозяйке на живот и спасла ей жизнь

В Великобритании собака породы чихуахуа прыгнула на живот своей хозяйки и помогла диагностировать смертельное заболевание. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

41-летняя Тесс Робисон рассказала, что ее собака по кличке Лола начала странно себя вести: она стала более привязанной к хозяйке и ходила за ней по дому. Более того, по словам британки, питомица периодически проверяла, дышит ли она.

Однажды Лола прыгнула Робисон на живот и тем самым причинила ей сильную боль. На месте, куда приземлилась собака, осталась странная шишка, которая побудила женщину обратиться к врачу. «Я не чувствовала себя плохо, меня просто раздуло, и у меня болела спина. Я выглядела так, будто я на четвертом месяце беременности», - объяснила британка.

В процессе обследования выяснилось, что у Робисон третья стадия рака яичников. Ей сделали необходимую операцию, в ходе которой оказалось, что рак распространился на кишечник. Тогда британка прошла курс химиотерапии.

«Лола буквально спасла мне жизнь, я так ей благодарна. Если бы я оставила это на потом, меня бы сегодня здесь не было», - призналась Робисон. Фото pixabay.com/27707