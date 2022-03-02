Российским спортсменам разрешили участвовать в Паралимпийских играх

Российские спортсмены допущены до участия в Паралимпийских играх в Пекине. Об этом сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета.

Российские паралимпийцы выступят на Играх в нейтральном статусе. Награды атлетов не будут учитываться в неофициальном медальном зачете Паралимпиады.

Игры пройдут с 4 по 12 марта. Соревнования проведут сразу в трех кластерах - Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. Фото pixabay.com/DavidRockDesign