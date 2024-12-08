Женщина и мужчина в Петрозаводске обвинили друг друга в нападении

Полиция в Петрозаводске начала проверку по факту конфликта между местными жителями, в результате которого пострадали оба участника. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Карелии».

По данным правоохранителей, около часа ночи 7 декабря в полицию поступило заявление от 48-летней женщины, которая утверждала, что на нее напал пьяный мужчина и нанес телесные повреждения.

Позже в отделение обратился 27-летний мужчина, заявивший, что пострадавшая применила против него перцовый баллончик. В результате он был вынужден обратиться в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия. По итогам будет принято процессуальное решение. // фото: pixabay.com