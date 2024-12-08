08 декабря 2024, 16:12
Около гаражей в Петрозаводске нашли расчлененный труп теленка (18+)
Тело животного обнаружили неподалеку от фермерского хозяйства
Кто-то выбросил на улицу в Петрозаводске мертвого теленка. Наш корреспондент обнаружил погибшее животное на Старой Кукковке.
Труп животного расчленен и уже объеден либо собаками, либо дикими зверями. Части туши валяются около обочины в конце Ладожской улицы на Гаражном проезде - у гаражного кооператива «Заря».
Недалеко находится фермерское хозяйство (на улице Ладожской, 52). Как к гаражам попал труп теленка, пока неизвестно.
Напомним, ранее «Петрозаводск говорит» писал о «кладбище коров», которое обнаружили в Янишполе. // фото: Хельга Белянцева/«Петрозаводск говорит»