Женщина госпитализирована после ДТП в Петрозаводске

Утром в понедельник в Петрозаводске произошла авария на Первомайском проспекте. В ДТП пострадала женщина, сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

По данным ведомства, инцидент случился в 8:50 у дома №6. Водитель автомобиля Isuzu неправильно выбрал скорость, в результате чего произошло столкновение со стоящим автомобилем «Лада Гранта».

В аварии пострадала 51-летняя водитель «Лады». Женщина получила травмы и была госпитализирована. // Фото ГИБДД Петрозаводска