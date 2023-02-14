Пособника мошенников будут судить за обман двух престарелых инвалидов

19-летнего юношу обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц. Жертвами аферистов стали пожилые инвалиды – женщины 85 и 89 лет.

Злоумышленники под видом следователей или адвокатов звонили своим жертвам, врали о ДТП с участием их родных и предлагали за определенное вознаграждение помочь близким избежать ответственности. Деньги они требовали передать курьеру, в роли которого выступал 19-летний юноша.

По версии прокуратуры, в октябре 2022 года обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с не установленным следствием лицом, совершил хищение в общей сложности более 300 тысяч рублей. Обвиняемый находится под стражей. Ему может грозить наказание от штрафа до лишения свободы сроком на 5 лет. Наказание определит Петрозаводский городской суд.

Напомним, с начала года в Карелии зарегистрированы 27 фактов мошеннических действий по сценарию о попавшем в беду близком человеке. // фото pxhere.com