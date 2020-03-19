Женщина донесла на сожителя и сама стала фигурантом уголовного дела

В январе в полицию Калевальского района обратилась 65-летняя жительница райцентра. Женщина рассказала, что ее сожитель избил ее и угрожал физической расправой.

По словам пострадавшей, ее товарищ высказал претензии, что она не занимается домашними делами, словесная перепалка перешла в рукоприкладство. В этом момент в дверь постучали - на этом выяснение отношений прекратилось. В полицию в тот день женщина не пошла, опасаясь, как она сказала, дальнейшей расправы.

В ходе проверки информация полностью не подтвердилась, из-за чего в отношении женщины возбудили уголовное дело о ложном доносе. Пенсионерка призналась во всем и рассказала, что больше не хотела жить с этим мужчиной и думала, что сможет с помощью заявления в полицию выписать его из своей квартиры.

Уголовное дело направлено прокурору района.