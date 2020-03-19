Нетрезвый мужчина похитил два флакона туалетной воды

Житель города Лахденпохья был пойман после совершения магазинной кражи: мужчине приглянулась туалетная вода в одном из магазинов города. Горожанин пронес два флакона парфюма мимо кассы, не оплатив, и скрылся. Инцидент произошел в среду, 18 марта, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Получив тревожный сигнал, росгвардейцы приступили к прочесыванию злоумышленника и обнаружили его в половине километра от магазина. Правонарушитель передан полицейским. По факту кражи проводится проверка.

Ранее росгвардейцы поймали нескольких жителей Карелии на магазинных кражах. Кроме того, в одном из популярных кафе-баров Олонца, куда 14 марта дежурный наряд вневедомственной охраны выезжал по сигналу тревоги, задержан 31-летний мужчина в состоянии алкогольного, который мешал работе персонала.