Росгвардейцы задержали жителей Карелии за мелкие кражи

В минувшую пятницу и выходные росгвардейцы поймали нескольких жителей Карелии на магазинных кражах. О произошедших инцидентах сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«В столице республики 13 марта задержана 19-летняя девушка, пытавшаяся вынести из гипермаркета товар на сумму 730 рублей. В Медвежьегорске привлечение к ответственности ждёт 37-летнего мужчину, вынесшего продукты из сетевого магазина. В Кеми 27-летний злоумышленник успел скрыться, пока работники магазина вызывали помощь – при осмотре дворовых территорий гражданин был задержан сотрудниками вневедомственной охраны»,

- уточняется в сводке.

Кроме того, в одном из популярных кафе-баров Олонца, куда 14 марта дежурный наряд вневедомственной охраны выезжал по сигналу тревоги, задержан 31-летний мужчина в состоянии алкогольного, который мешал работе персонала. Он передан участковому уполномоченному полиции.

14 и 15 марта в двух торговых заведениях Петрозаводска задержаны злоумышленники, которые пытались совершить кражи. Мужчины переданы сотрудникам полиции. А 15 марта в Петрозаводске вневедомственной охраной задержан 31-летний гражданин, который сломал рекламный щит в торговом центре на улице Мелентьевой. Ему придётся ответить перед законом за порчу имущества.