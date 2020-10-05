Железнодорожные вагоны полыхали на севере Карелии

Серьезный пожар возник ночью 4 октября на территории путевой машинной станции №283 на станции Лоухи. Там загорелись три неэксплуатируемых железнодорожных вагона и деревянные шпалы. Площадь пожара составила 450 кв. метров, сообщает паблик пожарной охраны Лоухского района. Сигнал о пожаре поступил в 22:20.

На место огненного ЧП прибыли брандемейстеры из населенных пунктов Лоухи, Чупа и Амбарный. Всего в ликвидации пожара участвовал 21 человек. Тушение пожара осложнялось тем, что к месту возгорания не могли проехать машины спасателей. Пламя стремительно распространялось по пропитанным горючим веществом деревянным шпалам.

Спасателям потребовалось четыре часа, чтобы ликвидировать возгорание. Уточняется, что пожар был ликвидирован в 02:30.

Фото: vk.com