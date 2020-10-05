Мужчина устроил дебош в магазине на юге Карелии

Вечером 3 октября сотрудники Росгвардии по тревоге выезжали в один из магазинов Сортавалы. Тревожную кнопку нажали сотрудники учреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

На месте выяснилось, что один из посетителей вел себя агрессивно. Мужчина угрожал работникам торгового учреждения, активно используя при этом нецензурную лексику.

Неадекватный посетитель был задержан правоохранителями. Им оказался 42-летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам полиции.