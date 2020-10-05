Одиннадцатилетний мальчик ушел из дома в Петрозаводске и не вернулся

Сотрудниками Отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску устанавливается местонахождение Дениса Пяхтина 2009 года рождения, который 3 октября ушел из дома, расположенного в микрорайоне Перевалка, и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 11 лет, рост около 150 см, плотного телосложения, русые волосы. Может находиться возле торговых центров Петрозаводска.

Всех, обладающих необходимой информацией, просят незамедлительно сообщать значимые сведения по номеру телефона: + 7981-402-0614.