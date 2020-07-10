Железнодорожники реконструируют вокзалы на севере Карелии

Железнодорожные вокзалы в Кеми и Беломорске планируют обновить при поддержке Октябрьской железной дороги и фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. О планах по развитию и обустройству объектов пассажирской инфраструктуры на севере Карелии сообщает пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора с начальником ОЖД Виктором Голомолзиным.

«Проект предусматривает реконструкцию вокзалов, реконструкцию и удлинение платформ на этих станциях, а также строительство пешеходного перехода в разных уровнях на станции Беломорск. На сегодняшний день вышеуказанный проект проходит необходимые согласования»,

- говорится в сообщении пресс-службы правительства Карелии.

Напомним, к столетию республики в Петрозаводске ведется реконструкция железнодорожного вокзала.

Завершен ремонт основных помещений, в том числе залов ожиданий, билетно-багажного центра и кассовых залов. Обновлены инженерные системы, установлен и готовится к вводу в эксплуатацию лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Достраиваются два досмотровых павильона, выполняются отделка бизнес-зала, завершена замена шпиля, реконструируются платформы. С обеих сторон от железной дороги будет установлен прозрачный 3D-забор.

Идет реконструкция пешеходного моста над железнодорожными путями. Ранее был реконструирован тоннель под железнодорожными путями.