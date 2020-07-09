Дочь жертвы коронавируса рассказала о сбоях в борьбе с инфекцией

Текст: Георгий Чентемиров

В редакцию портала «Петрозаводск говорит» обратилась петрозаводчанка Ольга Давыдова. Ее мать 8 июня умерла от коронавируса. Как на следующий день сообщал глава Карелии Артур Парфенчиков, у женщины развилась двусторонняя пневмония, а лечение осложнили хронические заболевания эндокринной системы. Между тем Ольга Давыдова полагает, что в гибели матери отчасти виновата система здравоохранения, а события, которые произошли с ее семьей, свидетельствуют о неготовности региона бороться с распространением инфекции.

– 19 мая заболела мама. Ей было 69 лет, у нее имелись сопутствующие заболевания – сахарный диабет, то есть она находилась в зоне риска. Пять дней она провела дома, у нее взяли мазки на коронавирус. Температура держалась почти неделю, и она сама поехала делать СКТ. Томография показала сильное поражение легких. Ее сразу госпитализировали в инфекционную больницу. При этом в Карелии уже был создан ковид-центр, куда, по идее, помещали пожилых людей, у которых есть этот вирус и сопутствующие заболевания, – рассказывает женщина.

– Параллельно коронавирусом заразились отец и свекровь. Свекровь оказалась с мамой в одной палате. Заболевание у мамы протекало тяжело. При этом, со слов свекрови, медсестры приходили редко, чуть ли не раз в сутки. 27 мая свекровь написала мне, что маме становится плохо. Тогда я стала писать министру здравоохранения Охлопкову и губернатору Парфенчикову. Описала всю ситуацию. Тогда маму перевели в ковид-центр, вскоре она уже была подключена к аппарату ИВЛ, – вспоминает Ольга.

Свои слова петрозаводчанка подкрепляет скриншотами переписки с Михаилом Охлопковым и Артуром Парфениковым. Она жаловалась губернатору на качество лечения в Инфекционной больнице: «Врач заходит раз в сутки, три часа ждала, когда таблетки от температуры принесут…» – писала она главе региона. Женщина просила чиновников перевести мать в ковид-центр на базе госпиталя для ветеранов войн, и эта просьба была удовлетворена.

Когда Ольга узнала о том, что ее мать заболела коронавирусом, она сама позвонила в поликлинику, попросила взять мазки у всей семьи. Надзорные органы среагировали с большим опозданием.

– Мы с мужем не пошли на работу, боялись заразить. Ждали, пока будут готовы анализы. Из поликлиники пришел отрицательный результат. И только после этого позвонили из Роспотребнадзора, сказали, чтобы мы оставались дома, потому что к нам придут брать мазки.

- Мы говорим: у нас их уже взяли! В Роспотребнадзоре очень удивились: как этот так? – рассказывает женщина. – То есть теоретически, будь мы менее ответственными, могли бы все это время ходить везде, общаться с людьми…

8 июня мать Ольги умерла. Организацией похорон петрозаводчанка занималась сама. И здесь ее семья тоже столкнулась со странной организацией работы. По словам женщины, никто не связывался с ней, чтобы рассказать о правилах проведения похорон людей, умерших от коронавируса. Она сама выясняла, как нужно действовать.

– Узнала, что гроб будет закрытый, что должно быть минимум участников. А так бы пришли все наши знакомые, никто не предупреждал ведь. Также выяснила, что выносить тело должны люди в специальных костюмах.

В компании «Мемориал», с которой женщина заключила договор, пообещали, что они всё организуют. Но дотошная подготовка не спасла от неожиданностей.

– В день похорон из морга вышел один санитар. И говорит: «А кто будет забирать?» И мой муж начал помогать. А больше было некому,

– говорит Ольга.

Эти слова подтверждает супруг Ольги, Андрей.

– В день похорон мы приехали к моргу. Стоял катафалк, несколько раз выглядывал санитар. Я подошел к нему, спрашиваю: вы готовы? Он говорит – да, готов. Я махнул водителю катафалка, он подъехал к крыльцу. Санитар и спрашивает: а кто выносить будет? Я один тут. Мы постояли, подумали. Говорю: давайте хоть я помогу. Санитар нашел где-то еще одного человека. Мы втроем вынесли гроб и уехали. На мне были только маска и перчатки, – вспоминает мужчина.

В одном из сообщений, которое предоставила Давыдова, она спрашивает министра здравоохранения о том, как положено хоронить больных с коронавирусом. Михаил Охлопков дал подробную инструкцию. В ответ на это Ольга пожаловалась чиновнику, что гроб из морга был вынужден выносить ее муж. Охлопков ответил, что у Минздрава нет полномочий контролировать такие вещи.

Портал «Петрозаводск говорит» позвонил руководителю МУП «Мемориал» Дмитрию Данильеву, чтобы тот прокомментировал произошедшее. Данильев сообщил, что их предприятие не занималось организацией этих похорон. В Петрозаводске есть частная похоронная контора под таким же названием, мы обратились за комментарием и туда, но ответа пока не получили.

Семья Ольги решила обнародовать эту историю, чтобы показать «эффективность» мер, предпринимаемых против распространения коронавируса.

– Кому я ни рассказывала, все спрашивают: почему ты не хочешь дать огласку? Парфенчикову докладывают, что все у нас хорошо, а по факту – вот так, – говорит женщина.

– Система крайне неповоротлива. Совершенно неясно, к чему это все может привести с учетом эпидемии, – резюмирует Андрей.

Отметим, по состоянию на 9 июня в Карелии выявлено 1656 человек, заболевших коронавирусом. Этот диагноз ежедневно ставят десяткам пациентов. По официальным данным, от COVID-19 в Карелии за все время эпидемии умерли девять человек.