09 июля 2020, 19:56
Выпущена марка в честь столетия Карелии
«Почта России» внесла свой вклад в празднование юбилея республики
В правительстве Карелии прошла церемония гашения марки, посвященной столетию региона. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.
На церемонии присутствовал премьер-министр республиканского правительства Александр Чепик и директор карельского управления «Почты России» Ирина Горелова. Они отметили, что такая марка стала хорошим подарком почтовых работников к юбилею республики.
На марке изображены достопримечательности Карелии. Сейчас ее можно приобрести во всех почтовых отделениях республики. Вскоре марка разлетится по всей России.