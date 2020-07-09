Выпущена марка в честь столетия Карелии

В правительстве Карелии прошла церемония гашения марки, посвященной столетию региона. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.

На церемонии присутствовал премьер-министр республиканского правительства Александр Чепик и директор карельского управления «Почты России» Ирина Горелова. Они отметили, что такая марка стала хорошим подарком почтовых работников к юбилею республики.

На марке изображены достопримечательности Карелии. Сейчас ее можно приобрести во всех почтовых отделениях республики. Вскоре марка разлетится по всей России.