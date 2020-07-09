В одной из школ Петрозаводска набирают целый класс юных спасателей

Школа №5 Петрозаводска набирает десятиклассников в профильный класс «Юный спасатель». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Помимо основной школьной программы во время учебы ребята смогут изучить основы военного и аварийно-спасательного дела, пройти туристическую подготовку, научиться оказывать первую помощь.

Учащиеся профильного класса проходят практику в КРПСС и в пожарных частях. Также ребята знакомятся с деятельностью туристических компаний города. После школы ученики становятся курсантами учебных заведений Минобороны, МЧС, Таможенной службы и других ведомств.